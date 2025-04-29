مصطفى مدبولي: الدولة ستجني ثمار مشروع الدلتا الجديدة الفترة المقبلة

مصطفى مدبولي: الدولة ستجني ثمار مشروع الدلتا الجديدة الفترة المقبلة

مصطفى مدبولي: الدولة ستجني ثمار مشروع الدلتا الجديدة الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن يوم أمس شهد زيارة مهمة للغاية لمشروع الدلتا الجديدة، برفقة جميع المسؤولين عن المشروع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببدء تشغيل المشروع خلال النصف الثاني من العام الجاري، وشدد على جميع القائمين بسرعة إنجاز الأعمال.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن مشروع الدلتا الجديدة يضم أكثر من مليوني فدان في تلك المنطقة، لافتًا إلى أن صافي الأراضي المستصلحة في هذه المرحلة يتجاوز الزمام الزراعي لخمسة محافظات مجتمعة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع العملاق سيشكل دلتا جديدة لمصر، وهو من المشروعات القومية الكبرى التي ستجني الدولة المصرية ثمارها الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

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