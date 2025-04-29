محاكمة صديقين لقطعهما شجرة تاريخية عمرها قرن.. سجلا فيديو الإدانة

كتبت: نرمين عزت

في واحدة من القصص الغريبة التي تتردد في أروقة المحاكم، استمعت محكمة بريطانية في الساعات الماضية إلى أقوال عاملين قاما بتصوير نفسيهما وهما يقطعان إحدى أشهر الأشجار العتيقة باستخدام منشار كهربائي قبل أن يتباهيا بمهمتهما الغبية، وبسبب هذا التصرف قد يواجهان مصيرًا غامضًا في السجون.

محاكمة صديقين لقطعهما شجرة عمرها قرن



وبحسب تقرير نشرته «ديلي ميل»، يواجه دانييل جراهام (39 عامًا) وآدم كاروثرز (32 عامًا) من كارلايل، كمبريا، محاكمة بتهمة قطع شجرة سيكامور جاب التاريخية، التي كانت تقع في انحدار بجوار جدار هادريان في نورثمبرلاند البريطانية، بتهمة التخريب غير المدروس، ويُزعم أن الصديقين قاما بقطع الشجرة بتاريخ 27 سبتمبر 2023، في غضون دقائق، بعد أن قادا السيارة لمدة 40 دقيقة من كارلايل إلى موقع الشجرة في سيارة «رانج روفر» الخاصة بجراهام.

وبعد قطع شجرة «كامور جاب»، التي ظلت واقفة لمدة قرن على الأقل، قال كاروثرز، الذي تلقى مقطع فيديو لطفله الصغير من زوجته، إنه لديه مقطع فيديو أفضل من ذلك، وبعد دقائق، أرسل جراهام مقطع فيديو قيل إنه يُظهر الصديقين وهما يقطعان الشجرة إلى هاتف كاروثرز، حسبما استمعت محكمة «نيوكاسل كراون» في الساعات الماضية، وكان الفيديو الذي أرسله لزوجته والكاميرات التي سجلت الواقع دليل على إدانة الصديقين.

وفي صباح اليوم التالي، عندما انتشرت أخبار التخريب، شارك الصديقان منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول الشجرة، حيث قال غراهام لكاروثرز «ها نحن ذا»، حسبما استمعت المحكمة.

تهمة جنائية بسبب شجرة



ويواجه جراهام وكاروثرز محاكمة بتهمة التسبب في أضرار جنائية دون مبرر قانوني للشجرة، وغرامة بقيمة 622,191 جنيهًا إسترلينيًا عن الشجرة، وغرامة أخرى عن الضرر الذي أُلحق بسور هادريان، وهو موقع للتراث العالمي لليونسكو، بقيمة 1,144 جنيهًا إسترلينيًا، عندما سقطت الشجرة عليه.

في اليوم الأول من محاكمتهما، قال المدعي العام ريتشارد رايت «كيه سي» لهيئة المحلفين إن الصديقين أظهرا خبرة ونهجًا حازمًا ومتعمدًا في عملية القطع، موضحًا: «أولًا، قاما بتحديد مكان القطع المقصود باستخدام رذاذ الطلاء الفضي، قبل أن يقوما بعد ذلك بقطع إسفين يحدد الاتجاه الذي ستسقط فيه الشجرة، ثم قام أحد الرجال بقطع جذع الشجرة، مما تسبب في سقوطها على الحائط، وفي حين كان يفعل ذلك، قام الآخر بتصوير الفعل على الهاتف المحمول الخاص بجراهام».