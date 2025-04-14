وكيل «تعليم مطروح»: تنفيذ مبادرة «ازرع شجرة» في المدارس للحفاظ على البيئة

قالت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن جهودا كبيرة يُجرى بذلها في المدارس بنطاق الإدارات التعليمية بشأن مبادرة «ازرع شجرة»، ومن بينها مدرسة الشهيد مصطفى أمين هيبة الثانوية بحى الشروق بمدينة مرسي مطروح لتنفيذ المبادرة.

تنفيذ المبادرة بمدرسة مسطفى أمين

وقدمت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، الشكر والتقدير لمدير وهيئة تدريس مدرسة مصطفي أمين هيبة الثانوية بنين، وذلك عرفانا بالتفعيل المتميزة لمبادرة «ازرع شجرة»، والتي شارك فيها الطلاب والمعلمون تحت إشراف التربية الزراعية في لوحة جميلة معبرة عن روح التعاون والجماعية والعمل بروح الفريق الواحد.

وتابعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح فعاليات المبادرة للعمل علي الحفاظ علي البيئة بالمدرسة الثانوية في حي الشروق بحضور إيهاب أنور مدير عام التعليم العام ومجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية ووليد عليوة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وعصام جاد مسئول العلاقات العامة بإدارة مطروح، وأشادت بتنظيم المدرسة للمبادرة، والتي تهدف إلى توفير بيئة تربوية مناسبة ونظيفة لأبنائنا الطلاب ولتكون المؤسسة التربوية تتسم شكل حضاري مميز.

زيادة المساحات الخضراء

وقالت وكيل الوزارة، إن المبادرة تستهدف تشجير جوانب الافنية المدرسية وزيادة المساحات الخضراء خلال المبادرة الوطنية، مشيرة إلى أن المشاركة الطلابية بها تعزز الانتماء للمؤسسة التعليمية بالإضافة لتعميق الوعي المجتمعي وترسيخ مفهوم النظافة كسلوك حضاري في نفوس الطلاب.