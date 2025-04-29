فرص عمل في التسويق العقاري براتب وعمولة.. اعرف التفاصيل

وظائف متعددة يعلن عنها موقع فرصنا الرسمي الإلكتروني بشكل يومي، حيث يتيح التقديم على فرص العمل المختلفة للشباب والخريجين لمساعدتهم في إيجاد ما يناسبهم من عمل ولسد احتياجاتهم، ومنها فرص في التسويق العقاري.

وكشف موقع فرصنا الرسمي الإلكتروني، عن توافر فرص عمل في شركة الحياة للاستثمار العقاري في المهندسين بالجيزة، حيث تطلب شغل وظيفة تسويق عقاري مبيعات. فرص عمل في التسويق العقاري

الراتب الأساسي يتراوح ما بين 4000 - 8000 جنيه مصري

وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف بشركة التسويق العقاري، وهي كالتالي:

مستوي الخبرة: حديث التخرج..

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب يتراوح ما بين 21 - 29 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

ومن مميزات التقديم على فرص العمل أن الشركة تطلب حديثي التخرج دون وجود خبرة، بشرط الحصول على مؤهل عالي.

مواعيد العمل: من 10 صباحًا لـ 6 مساءً.

الإجازة: الجمعة.

المكان: المهندسين.



المرتب: من 4000 لـ 8000 + عمولات.

التعيين فوري والتدريب على الشغل من أول يوم.



كيفية التقديم على فرص العمل

ويمكن التقديم على فرص العمل في شركة الحياة للاسثتمار العقاري من خلال الدخول على رابط موقع فرصنا الرسمي الإلكتروني وكتابة البيانات المطلوبة والتواصل مع الجهات المختصة والأرقام التي تم تخصيصها للتواصل.