فرص عمل في السعودية براتب 4 آلاف ريال.. اعرف شروط التقديم

فرص عمل في السعودية براتب 4 آلاف ريال.. اعرف شروط التقديم

فرص عمل في السعودية براتب 4 آلاف ريال.. اعرف شروط التقديم

كشفت وزارة العمل في بيان لها نشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل 7 فرص عمل مميزة للكوادر المصرية في شركة خليجية بالسعودية، ذلك في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل مجزية للمصريين بالخارج بالتعاون مع شركات كبرى

التخصصات المطلوبة وشروط التقديم

مهندس ميكانيكا
الراتب: 4000 ريال سعودي شهريا

الخبرة: من 5 إلى 8 سنوات

العمر: لا يزيد على 30 عاما

المؤهل: بكالوريوس هندسة ميكانيكية

المهارات المطلوبة

خبرة في التركيبات والصيانة وأنظمة إنذار ومكافحة الحريق

إجادة اللغة الإنجليزية

رخصة قيادة

القدرة على إعداد التقارير الفنية

شخصية طموحة، مثابرة، ومطوّرة لذاتها

مهندس كهرباء

الراتب: 4000 ريال سعودي

الخبرة: من 5 إلى 8 سنوات

العمر: لا يزيد على 30 عامًا

المؤهل: بكالوريوس هندسة كهربائية

فني هندسة كهربائية (عدد 2)

الراتب: 2500 ريال سعودي

الخبرة: من 3 إلى 8 سنوات

العمر: لا يزيد عن 26 عامًا

المؤهل: دبلوم فني صناعي أو ما يعادله

المهارات

خبرة في أنظمة الإنذار، كاميرات المراقبة، برمجة اللوحات، التمديدات الكهربائية

فهم أنظمة الإطفاء والتحكم، وصيانة المضخات

رخصة قيادة + الإلمام بالإنجليزية + قراءة المخططات

فني أجهزة إلكترونية


الراتب: 2500 ريال

الشروط والمهارات مشابهة لفني الكهرباء


فني صيانة ميكانيكية


الراتب: 2500 ريال

الخبرة: من 3 إلى 8 سنوات

العمر: لا يزيد عن 26 عامًا

المؤهل: دبلوم فني صناعي أو ما يعادله

المهارات

إتقان صيانة أنظمة مكافحة وإنذار الحريق

قراءة المخططات وتحديد الأعطال وضبط أنظمة الإطفاء

رخصة قيادة + إلمام باللغة الإنجليزية

سباك
الراتب: 2500 ريال

نفس الشروط والمؤهلات الخاصة بفني الصيانة الميكانيكية

آخر موعد للتقديم على فرص العمل

وينتهي التقديم يوم الأحد المقبل، وفقا لما أكدته وزارة العمل في بيانها.

طريقة التقديم

يتم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي
employment@labour.gov.eg

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