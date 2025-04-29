«سيلفي» محمد صلاح يثير الجدل.. هل كان احتفالًا عفويًا أم دعاية مُدبرة؟

في مشهد أثار جدلًا واسعًا، احتفل نجم ليفربول محمد صلاح بفوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بطريقة لافتة، إذ أمسك بهاتفه والتقط صورة ذاتية «سيلفي» مع كأس البطولة وسط احتفالات الجماهير في ملعب أنفيلد بعد الفوز الكبير على توتنهام بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

انقسامات حول صورة صلاح مع الجماهير

لكن سرعان ما تحول هذا الاحتفال الذي بدا عفويًا إلى موضوع للنقاش والانتقاد، خاصة من جماهير الأندية المنافسة، بعد أن كشفت تقارير عن حقيقة الصورة الذاتية، فبينما رآها البعض وسيلة مميزة لتوحيد فرحة اللاعبين والجماهير باللقب الغالي، تبين أن الأمر لم يكن مجرد احتفال عفوي، بحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

وظهر أنّ الهاتف الذي استخدمه محمد صلاح لم يكن هاتفه الشخصي، بل تسلمه من شخص بدا أنه ينتمي إلى الفريق الإعلامي لنادي ليفربول، والأكثر إثارة للجدل أنّ الهاتف كان ينتمي إلى إحدى فئات الهواتف الجديدة، وهو نفس الهاتف الذي يرتبط به نادي ليفربول بصفقة تجارية ضخمة، وفقًا للصحيفة البريطانية.

هذا الكشف أثار سخرية واسعة بين مشجعي الفرق المنافسة على منصات التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا المشهد برمته مجرد حيلة تسويقية مُدبرة تفتقر إلى الأصالة في عالم كرة القدم الحديث، وعبر العديد منهم عن استيائهم، مشيرين إلى أن الأمر بدا مفتعلًا بشكل واضح، إذ قام أحد العاملين في النادي بتمرير الهاتف المُعلن عنه للاعب لالتقاط الصورة، وتساءل آخرون عن مدى مصادفة أن يكون الهاتف هو أحدث إصدارات إحدى شركات المحمول الرائدة، خاصة مع تكرار ظهور إعلانات الشركة ولاعبي ليفربول، بل توقع البعض أن يظهر هذا المشهد في الإعلان القادم للشركة مع مشاركة المزيد من لاعبي الفريق.

وفي المقابل، رأى بعض المراقبين في هذا المشهد زاوية إيجابية، إذ علق أحدهم قائلًا: «إعلان ذكي للغاية من شركة المحمول، لقد تحولت الصورة إلى رمز، ونجحوا في نشر علامتهم التجارية بفاعلية، أرى أنه فوز موفق للجماهير والشركة والنادي على حد سواء».

مواجهات قوية في نهاية الموسم

بينما انقسمت الآراء حول هذا الاحتفال التسويقي، فلم يفت أحد التعليق الساخر من أحد مشجعي إيفرتون، الغريم التقليدي لليفربول، الذي تساءل بتهكم: «ما الذي يجب أن يعرفه مشجع إيفرتون عن الفوز بالألقاب؟»، في إشارة إلى فترة ابتعاد فريقه عن منصات التتويج.

وعلى صعيد المنافسات المقبلة، يستعد فريق ليفربول لمواجهة قوية في مبارياته الأربع الأخيرة من الموسم، إذ سيلاقي فرق تشيلسي وأرسنال وبرايتون وكريستال بالاس، وتتجه الأنظار نحو اليوم الأخير من الموسم، إذ من المقرر أن يستضيف ليفربول فريق كريستال بالاس في ملعب أنفيلد، وهي المباراة التي قد تشهد تتويجه الرسمي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أمام جماهيره.