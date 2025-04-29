مستشارة وزير الخارجية: إسرائيل مطالبة بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

أ ش أ

طالبت المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية الدكتورة ياسمين موسى، إسرائيل بالسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والالتزام بمعاهدات جنيف الرابعة التي تنص على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية دون عراقيل وتوفير كل الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت في تصريح خاص لقناة «النيل» الإخبارية، اليوم، إلى أن إسرائيل مطالبة بالكف عن وضع العراقيل أمام عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في الأراضي المحتلة، مشددة على ضرورة أن احترام إسرائيل لقواعد القانون الدولي وفتح المعابر والسماح بمرور جميع المساعدات الإنسانية والكف عن الممارسات التي تؤدي إلى عرقلة عمل «أونروا» والمنظمات الأممية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

«أونروا» تقدم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

أوضحت أن «أونروا» تعمل ليس فقط في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، بل تعمل على عودة الحقوق للشعب الفلسطيني، وهو حق مرتبط بتقرير المصير، مؤكدة أهمية احترام إسرائيل الحصانات الخاصة بالمنظمات الإنسانية، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

أضافت أنه يجب على إسرائيل السماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والالتزام بمعاهدات جنيف الرابعة التي تنص على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية دون عراقيل وتوفير كل الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جلسات استماع علنية للرأي الاستشاري في «العدل الدولية»

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، رحب أمس، بجلسات الاستماع العلنية للرأي الاستشاري في محكمة العدل الدولية، بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.