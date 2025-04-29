خبير دولي: إسرائيل تنتهك القانون الدولي وأمريكا الوحيدة القادرة على إيقافها

كتبت- رشا فؤاد:

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إنّ إسرائيل تنفذ انتهاكات ضد القانون الدولي والإنساني في قطاع غزة، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة القادرة على إيقاف أفعال دولة الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية وجميع أنحاء فلسطين.

مصر تواصل دعمها للقضية الفلسطينية

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تواصل دعمها للقضية الفلسطينية للتأكيد على ضرورة تحقيق السلام والتنمية في قطاع غزة كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي سابقا، مشيرا إلى أن مصر لن تخون القضية والشعب الفلسطيني، لكنها تتحرك في جوانبها السياسية والقانونية والإنسانية والدبلوماسية، بهدف مقاومة الظلم.

مصر السند الحقيقي للأمن القومي العربي

وتابع: «الأجيال ستنظر دائما إلى ما تقدمه مصر في هذه الفترة المهمة من تاريخ القضية الفلسطينية بنظرة فخر واعتزاز، إذ أنها السند للأمن القومي العربي وحامية وضامنة لكل الحقوق الإنسانية وتقف ضد كل أعمال الظلم والعدوان».