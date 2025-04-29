هيئة الأرصاد الجوية تحذر من دخول المنخفض الخمسيني للبلاد

كتب: عبد العزيز سلامة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من بدء تحرك المنخفض الجوي الخماسيني داخل الأراضي المصرية، بداية من الصحراء الغربية، الذي تصحبه الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

تأثير المنخفض على مصر

وقالت هيئة الأرصاد الجوية ، إن المنخفض الجوي الخماسيني، بدأ تأثيره على الصحراء الغربية، موضحة أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى وجود الرمال المثارة على مناطق من الصحراء الغربية وواحة سيوة؛ نتيجة دخول المنخفض الجوى الخماسينى حدودنا الجنوبية الغربية.

وأكدت الأرصاد الجوية أن ذلك المنخفض الخماسيني، يعمل على نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي تؤدي بدورها إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية.

رياح بسرعة تصل لـ90 كم

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت في بيان سابق من تعرض البلاد لرياح خماسينية، تضرب معظم أنحاء البلاد، وتؤدي إلى حالة من تدهور الرؤية الأفقية، نتيجة سرعات الرياح الشديدة والمثيرة للرمال والأتربة، والتي تصل سرعتها إلى 60 كيلوا مترا في الساعة، في حين تصل هبات الرياح إلى 90 كيلومترا في الساعة.