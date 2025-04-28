بعد تحذير «الأرصاد» من الرياح الخماسينية.. «الصحة» توجه نصائح مهمة لمرضى الحساسية

كتب: عبدالعزيز سلامة

‎تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تتعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية، مع نشاط حركة الرياح الخماسينية المثيرة للرمال والأتربة، خلال الساعات القليلة المقبلة، ما يمثل خطورة على الحالة الصحية لدى بعض الفئات حال التعرض لتلك الأجواء.

‎تقلبات جوية شديدة

وأوضحت الأرصاد، أنّه من المتوقع أن تتأثر البلاد يوم الأربعاء المقبل، إلى منخفض خماسيني متعمق يصاحبه نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 40 إلى 60 كيلومترا في الساعة، وتصاحبها هبات رياح تتراوح من 70 إلى 90 كيلومترا.

كما أكدت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، التي تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري وخليج السويس وسيناء.

نصائح مهمة من وزارة الصحة

ووجهت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح للمواطنين حفاظًا على صحتهم، وذلك في ظل تعرض البلاد لمثل هذه الموجة من الطقس السيئ وهي كالتالي:



تجنب الخروج من المنزل في ظل العواصف الترابية، إلا في حالات الضرورة بالنسبة لمرضى حساسية الصدر، الذين يعانون من ضيق في التنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية.

تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة تجنبا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية وذلك في حال الاضطرار للخروج.

تناول الأدوية في مواعيدها وفقا لإرشادات الطبيب.

الجلوس في الأماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق.

شرب كميات من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

الحرص على تناول الأطعمة التي تعمل على رفع المناعة مثل الأطعمة الغنية بفيتامين C و E.

الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة.

الاهتمام باستخدام الكريمات المرطبة لمنع جفاف وتشققات الجلد.

ضرورة إغلاق نوافذ المنازل جيدا لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف.

الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات.

استخدام المناشف المبللة لسد الفتحات التي يمكن أن يدخل منها الغبار بكثرة.