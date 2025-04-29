رئيس أنجولا: علاقتنا مع مصر تاريخية.. نرحب بالاستثمار في البنية التحتية والصحة

أكد الرئيس الأنجولي جواو لورينسو، أن العلاقات بين مصر وأنجولا تاريخية وتعود إلى عام 1966، مشيرًا إلى أنها تشهد تطورًا ملحوظًا يعكس رغبة الشعبين في تعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أوضح لورينسو أن زيارته للقاهرة تأتي بعد زيارة الرئيس السيسي لأنجولا، وهو ما يعكس الاهتمام المتبادل بدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع.

التعاون بين مصر وأنجولا

وأشار لورينسو إلى أهمية التعاون بين الدولتين في قطاعات متعددة، خاصة الاستثمار والبنية التحتية، داعيًا الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات الكهرباء وشبكات التوزيع، فضلًا عن الربط الإقليمي مع دول مجاورة مثل زامبيا وناميبيا.

كما أعرب عن اهتمام بلاده بالتعاون في مجالات الصحة، مؤكدًا رغبته في تعزيز وجود صناعة الأدوية المصرية داخل السوق الأنجولي.

وأعلن عزمه زيارة عدد من مصانع الأدوية في القاهرة خلال زيارته الحالية، مشددًا على ترحيب أنجولا بالشركات المصرية وسعيها لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.