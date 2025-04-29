محافظ القليوبية يتفقد قافلة طبية في طوخ ويشيد بدور المجتمع المدني

كتب - حسن صالح

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، علي الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في خدمة أهالي المحافظة، خاصة القرى الأكثر احتياجًا، خلال متابعة فعاليات القافلة الطبية المجانية اليوم الثلاثاء، بمدرسة بلتان الابتدائية الجديدة التابعة لمركز ومدينة طوخ.

محافظ القليوبية يشيد بدور المجتمع المدني في خدمة الأهالي



واطلع محافظ الدقهلية على التجهيزات الطبية المتكاملة التي ضمتها القافلة، التي تهدف إلى تنفيذ 48 قافلة طبية على مستوى المحافظة، وتوفير خدمات الكشف والعلاج المجاني للأطفال في تخصصات متنوعة تشمل الأطفال، والعظام، والرمد، والأنف والأذن، والجلدية، بالإضافة إلى توفير خدمات الأشعة (سونار) ومعمل التحاليل والتوعية الصحية.

وحرص المحافظ على المرور على الفصول التي تم تخصيصها لإجراء الكشف الطبي وتوزيع العلاج بالمجان، مشيدًا بالتنظيم الجيد وسلاسة الإجراءات التي تضمن حصول الأطفال على أفضل رعاية صحية.

أهمية القوافل الطبية المجانية في القليوبية

أكد محافظ القليوبية على أهمية هذه القوافل الطبية المجانية في الوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقًا وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، مشددًا على أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالقطاع الصحي وتسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين في جميع أنحاء الإقليم.



والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المواطنين وأولياء الأمور الذين اصطحبوا أطفالهم للاستفادة من خدمات القافلة، وحرص على الاستماع إليهم والاطمئنان على سير عملية الكشف والعلاج، وعبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ والقائمين على القافلة على هذه المبادرة الطيبة التي تخفف عنهم الكثير من الأعباء وتوفر لهم الرعاية الصحية لأطفالهم.



وحرص محافظ القليوبية على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال المترددين على الكشف، معربًا عن سعادته برؤية الفرحة والرضا على وجوههم وأسرهم، ومؤكدًا أن صحة وسعادة أطفال القليوبية تأتي على رأس أولويات القيادة التنفيذية بالمحافظة.





