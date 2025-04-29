محافظ القليوبية: التوسع في خطط وخريطة إقامة محطات الغاز الطبيعي

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مُشترك مع شركة غازتك لإنشاء محطة جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بميت نما بحي غرب شبرا الخيمة على مساحة 1500 متر مربع، لاستخدامها في إنشاء محطة لتحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط والخدمات المصاحبة لها علاوة على العمل على إنشاء محطات تموين للغاز الطبيعي في باقي مُدن وأحياء المحافظة وعلى الطرق السريعة.

التوسع في إنشاء وتشغيل محطات لتموين السيارات بالغاز

يأتي ذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالبدء في تنفيذ المشروع القومي للتوسع في إنشاء وتشغيل محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي لتغطية كافة محافظات الجمهورية؛ وذلك تماشيًا مع المبادرة الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وفي إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية بتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، تقوم شركة غازتك وهي إحدى شركات قطاع البترول المصري والمتخصصة في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومحطات الوقود سائل للعلامة التجارية لشركة ايني العالمية والخدمات المصاحبة.

التوسع في استخدام الغاز الطبيعي

وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته بالتعاون المُشترك مع شركة غازتك، مُضيفًا أن هذا الاتفاق يأتي في إطار مواكبة محافظة القليوبية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بديلًا للبنزين والسولار، والذي يسهُم في تنفيذ خطط الدولة للحفاظ على البيئة وكذلك ترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية لمصر، وتوفير العملة الأجنبية نتيجة لتقليل استيراد منتجات الوقود السائل، بالإضافة إلى سعره المنخفض الذي يتناسب مع إمكانات المواطن البسيط.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة غازتك، أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار التوجيهات المستمرة للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن التعاون المثمر مع محافظة القليوبية في هذا الخصوص سيُتيح توفير تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي داخل المحافظة، فضلًا عن تعزيز جهود الحفاظ على البيئة داخل المحافظة.