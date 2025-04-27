محافظ القليوبية يشدد على ضرورة تطبيق معايير السلامة والأمان في صوامع القمح

قام محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية بجولة تفقدية موسعة اليوم، شملت عددًا من صوامع تخزين القمح وحقول زراعية، وذلك لمتابعة عمليات توريد المحصول والتأكد من جاهزية الصوامع لاستقبال الأقماح من المزارعين، وذلك بحضور اللواء مجدي عبد المتعال رئيس مدينة بنها، والمهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، وحلمي الزهيري وكيل وزارة التموين.

استهل المحافظ جولته بتفقد مركز تجميع مطحن بنها، ثم توجه إلى صومعة بنها، واختتم جولته الميدانية بتفقد حقل قمح «المختار» بقرية سندنهور على مساحة 3 أفدنة.

محصول مبشر بالخير

وخلال تفقده لحقول القمح، أعرب المهندس أيمن عطية عن تفاؤله بالمحصول هذا العام، مؤكدًا أنه مبشر بالخير وأن متوسط إنتاجية الفدان يتراوح ما بين 20 إلى 24 أردبًا، وهو ما يعكس الجهود المبذولة في تحسين جودة المحصول وزيادة الإنتاجية.

تطبيق معايير السلامة والأمان

وأكد المحافظ على الأهمية القصوى لتطبيق معايير السلامة والأمان داخل الصوامع، مشددًا على ضرورة التأكد من سلامة طفايات الحريق وصلاحيتها للعمل في حال حدوث أي طارئ، كما أكد على الالتزام الكامل بالمعايير والإجراءات المتبعة في استلام عينات القمح وفحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية من حيث نسبة الرطوبة والجودة العامة.

وأضاف محافظ القليوبية أن ما رأيناه يدعو للتفاؤل فمحصول هذا العام مبشر للغاية، وإنتاجية الفدان تتجاوز التوقعات، وهذا بفضل جهود مزارعينا الكرام والسياسات الزراعية الرشيدة التي تتبعها الدولة.

وقال المحافظ إننا نولي اهتمامًا بالغًا بسلامة وجودة تخزين الأقماح، مشيرا إلى أنه أكد على ضرورة تطبيق كافة معايير السلامة داخل الصوامع، والتأكد من التجهيزات لمواجهة أي طارئ، كما شدد على ضرورة الالتزام بالمعايير القياسية في استلام الأقماح وفحص العينات.

وأضاف أن الدولة استثمرت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب وتجهيز المعامل لضمان سلامة الغذاء وتقليل الفاقد، وهناك فريق متكامل من وزارة التموين وهيئة سلامة الغذاء والزراعة متواجد داخل الصوامع ومراكز التجميع لمتابعة عمليات الاستلام والتأكد من سلامتها.

ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية المعنية بتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين وتذليل أي عقبات تواجههم خلال عمليات الحصاد والتوريد.

من جانبه، أوضح المهندس أيمن عطية أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم في محافظة القليوبية يبلغ 38455 فدانًا، مشيرًا إلى أن عمليات الحصاد تسير بصورة منتظمة، حيث تم حتى الآن حصاد 15 ألف فدان.

بدوره، صرح المهندس محمد أمين محمد وكيل وزارة الزراعة، بأنه تم حتى الآن توريد 5170 طنًا من محصول القمح إلى صوامع المحافظة، مؤكدًا على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتسهيل عمليات التوريد وضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم في أسرع وقت.