افتتاح مقرين لمجمع النيابات الإدارية في قنا

افتتح المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، مبنى مجمع النيابات الإدارية بمحافظة قنا، ودشن منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة به.



وقالت الهيئة، في بيان، إنه كان في استقبال الحضور قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظتي قنا والأقصر وأسوان يتقدمهم المستشار إبراهيم عكاشة، مدير المكتب الفني بقنا، والمستشار عبد اللاه عباس، مدير فرع الدعوى التأديبية بقنا، والمستشار محمد النجار، مدير المكتب الفني بالأقصر، والمستشار محمد رشدي، مدير فرع الدعوى التأديبية بالأقصر، والمستشار الدكتور الشافعي صالح، مدير مكتب فني أسوان، والمستشار عاطف أبو المجد، مدير فرع الدعوى التأديبية بأسوان، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ولفيفُ من المستشارين مديري وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظات الوجه القبلي، وعدد من المستشارين قيادات الجهات والهيئات القضائية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضحت الهيئة أن الحضور تفقد المُجَمَّع الذي يضم: نيابات قنا القسم الأول، والقسم الثاني، والقسم الثالث، بالإضافة إلى نيابة قنا القسم الرابع، التي جرى استحداثها في إطار التوسع في إنشاء مقرات جديدة، كما يشمل المُجَمَّع استراحة مجهزة بالكامل لتوفير بيئة عمل ملائمة لأعضاء النيابة الإدارية، لافتة إلى أنه جرى تدشين منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بالمُجَمَّع، التي تُعدّ ركيزة أساسية في استراتيجية النيابة الإدارية للتحول الرقمي الشامل، من خلال ميكنة دورة العمل وتحقيق الربط الإلكتروني بين النيابات و الإدارات المركزية، بما يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة كهدفٍ أساسيٍ لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورُؤية مصر 2030.



