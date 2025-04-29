رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي الثامن لكلية الطب البيطري

افتتح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن لكلية الطب البيطري بالجامعة، تحت عنوان «الطب البيطرى بين الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي في ضوء رؤية مصر 2030»، بقاعة المؤتمرات الكبري بالجامعة، والذي تُنظمه الكلية في الفترة من 29 أبريل إلى 3 مايو 2025.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها السابق ورئيس لجنة قطاع الدراسات البيطرية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري بالجامعة، ونواب رئيس الجامعة السابقين، وعمداء كليات الجامعة، وعمداء وكلاء كليات الطب البيطري بالجامعات المصرية، والدكتور نشأت عبد الباري نقيب الأطباء البيطريين بكفر الشيخ، وبمشاركة نُخبة من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية وعدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال.

تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج

وخلال كلمته، رحب رئيس الجامعة، بالحضور مقدما الشكر لكل من شارك فى إعداد وإنجاح هذا المؤتمر، موضحًا أن المؤتمر يهدف إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والنانوتكنولوجي في التشخيص والعلاج والوقاية، وتسليط الضوء على أهمية التعاون الدولي والإقليمي لتحسين نظم الصحة الحيوانية وتبادل الخبرات، وكذلك تعظيم دور الطب البيطري في حماية الصحة العامة من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وتحسين الجودة مع ضمان معايير الاستدامة، وتطوير وتنمية مهارات الأطباء البيطريين والفنيين لتحسين الخدمات البيطرية، لافتا إلى أن فعاليات المؤتمر تشكل في مجملها تأكيد أهمية الطب البيطري، وقدرته على إحداث فارقاً مؤثراً في تحقيق مساعي التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأعرب الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها السابق ورئيس لجنة قطاع الدراسات البيطرية بالمجلس الأعلى للجامعات، عن اعتزازه بوجوده في رحاب جامعة كفر الشيخ، موجهاً الشكر والتقدير إلى قيادات الجامعة، مشيراً إلى أن المؤتمر يفتح آفاقاً جديدة لخريجي كلية الطب البيطري نحو الانفتاح على سوق العمل والبحث العلمي، مستطرداً: «من حق طلاب الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ أن يعتزوا ويفخروا بجامعتهم العريقة التي أصبحت لها مكانة متميزة بين الجامعات المصرية والعربية والعالمية خصوصاً في ظل اهتمامها بالارتقاء بمنظومة البحث العلمي».

تطوير العملية البحثية والتكنولوجية

وفي سياق متصل، ثمّن الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام علي المؤتمر، دعم إدارة الجامعة غير المحدود لكلية الطب البيطري من خلال توفير كافة الاحتياجات والموارد اللازمة لها، ودعم الشباب الباحثين بها، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من إمكاناتها ومواردها في تطوير العملية البحثية والتكنولوجية بالكلية وكذلك تطوير البنية التحتية لها، متطرقاً إلى دور الدولة المصرية في الاهتمام بهذا القطاع، ومشدداً على أهمية تطوير الأبحاث العلمية، وتوجيهها نحو التطبيق العملي الملموس، لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بما يخدم رؤية مصر 2030، منوهاً إلى أن الهدف من المؤتمرات العلمية هو تناقل الخبرات في محاولة للسعي من أجل إيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية المحيطة، وإبراز دور الجامعة الفعال فى كافة المجالات، متمنياً الخروج بتوصيات ملموسة على أرض الواقع تخدم المجتمع الخارجي.

تنمية قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة

وقال الدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري ورئيس المؤتمر، أن انعقاد المؤتمر هذا العام يستهدف تحقيق التكامل العلمي على كافة الأصعدة بوجهٍ عام، والتعاون المشترك وتبادل الخبرات والتدريب مع المؤسسات العلمية داخل جمهورية مصر العربية في المجال البيطري وسلامة الغذاء، وأيضاً اقتراح خطة مستدامة لتنمية قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة في ضوء تطبيق التكنولوجيا الحديثة، ومن هذا المنطلق حرص المؤتمر على وضع عدد من المحاور التي تغطى على اختلافها مجالات الطب البيطري المتعددة، إلى جانب عدد من الأبحاث، والدراسات العلمية المتخصصة، متمنياً نجاح المؤتمر في إحداث تطور في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة.