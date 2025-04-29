العراق والأردن يؤكدان ضرورة إنهاء الحرب على غزة وتثبيت وقف إطلاق النار بلبنان

أكد العراق والأردن ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتنسيق الجهود مع جميع الدول لتعزيز الأمن والاستقرار في عموم المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن السوداني أجرى مباحثات هاتفية مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حيث تم استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية.

كما تناول الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تطويرها، فضلاً عن البحث في تعزيز التعاون المشترك على مختلف الصعد والمستويات.