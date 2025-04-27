وفد من الكونجرس الأمريكي يزور مدينة البتراء الأردنية

كتبت: رشا فؤاد

قالت آية السيد مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من عمان، إنّ زيارة وفد الكونجرس الأمريكي لمدينة البتراء الأردنية تعتبر تجربة جديدة، موضحة أنّ هذه المدينة تأتي ضمن عجائب الدنيا السبع، إذ يحرص الأردن دائمًا على أن تكون هناك زيارات سياحية إلى المواقع الأثرية الأردنية.

زيارة الكونجرس الأمريكي لمدينة البترا

وأضاف «السيد»، خلال رسالة على الهواء، أنّ زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي لمدينة البتراء الأردنية كان لها أهمية كبيرة خاصة أن الوكالة الأمريكية للتنمية قامت العام الماضي بتمويل البتراء بما يقرب من 15 مليون دولار من أجل دعم 18 مشروعا في المدينة.

دعم السكان المحليين من قبل الكونجرس

وتابعت: «جميع الأشخاص الذين يعملون في مدينة البتراء الأردنية هم من السكان المحليين بالتالي كان نوعا من الدعم للسكان سواء الذين يعملون في البازرات أو الترويج للسياحة والأطعمة الأردنية في تلك المنطقة»، لافتة إلى أن هذه المشروعات تساعد السكان المحليين، كما تساهم في إدراج الأردن ضمن السياحة العالمية خاصة أن هناك الكثير من المواقع الأثرية في الأردن ومنها البتراء.