وفد من الكونجرس الأمريكي يزور مدينة البتراء الأردنية

وفد من الكونجرس الأمريكي يزور مدينة البتراء الأردنية

وفد من الكونجرس الأمريكي يزور مدينة البتراء الأردنية

كتبت: رشا فؤاد

قالت آية السيد مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من عمان، إنّ زيارة وفد الكونجرس الأمريكي لمدينة البتراء الأردنية تعتبر تجربة جديدة، موضحة أنّ هذه المدينة تأتي ضمن عجائب الدنيا السبع، إذ يحرص الأردن دائمًا على أن تكون هناك زيارات سياحية إلى المواقع الأثرية الأردنية.

زيارة الكونجرس الأمريكي لمدينة البترا

وأضاف «السيد»، خلال رسالة على الهواء، أنّ زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي لمدينة البتراء الأردنية كان لها أهمية كبيرة خاصة أن الوكالة الأمريكية للتنمية قامت العام الماضي بتمويل البتراء بما يقرب من 15 مليون دولار من أجل دعم 18 مشروعا في المدينة.

دعم السكان المحليين من قبل الكونجرس

وتابعت: «جميع الأشخاص الذين يعملون في مدينة البتراء الأردنية هم من السكان المحليين بالتالي كان نوعا من الدعم للسكان سواء الذين يعملون في البازرات أو الترويج للسياحة والأطعمة الأردنية في تلك المنطقة»، لافتة إلى أن هذه المشروعات تساعد السكان المحليين، كما تساهم في إدراج الأردن ضمن السياحة العالمية خاصة أن هناك الكثير من المواقع الأثرية في الأردن ومنها البتراء.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا