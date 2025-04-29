البابا تواضروس الثاني يلتقي رئيس وزراء رومانيا

البابا تواضروس الثاني يلتقي رئيس وزراء رومانيا

البابا تواضروس الثاني يلتقي رئيس وزراء رومانيا

التقى البابا تواضروس الثاني، اليوم، مارسيل تشيولاكو، رئيس وزراء رومانيا، في قصر ڤيكتوريا، المقر الرسمي لرئاسة الحكومة الرومانية بالعاصمة بوخارست.

رحب رئيس الوزراء بقداسة البابا والوفد المرافق له، معبرًا عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر ورومانيا، ودور الكنيسة القبطية في تعزيز قيم السلام والحوار والانفتاح.

لقاء البابا تواضروس ورئيس وزراء رومانيا

ومن جانبه، عبر قداسة البابا عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا عمق العلاقات بين الشعبين، ومثمنًا دعم الدولة الرومانية للجالية المصرية، وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أنشطتها الرعوية في البلاد.

تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما قضايا التعايش المشترك، والحوار الثقافي، وتعزيز العلاقات بين المؤسسات الدينية والروحية في البلدين.

البابا تواضروس برفقه رئيس وزراء رومانيا

يأتي هذا اللقاء، في إطار زيارة قداسة البابا الرعوية لإيبارشية وسط أوروبا، والتي بدأت بوصوله إلى بولندا منذ أيام، ثم غادرها قداسته بنهاية يوم أمس، وصولًا إلى رومانيا التي يقضي فيها عدة أيام بين أنشطة رعوية وزيارات رسمية.

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