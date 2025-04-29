سقوط روسية من الطابق السادس ينتهي بنجاة لا تصدق.. لحظات رعب موثقة

حادث مروع شهدته مدينة يكاترينبورج الروسية، لكنه انتهى بنجاة أشبه بالمعجزة لامرأة تبلغ من العمر ثمانين عامًا؛ إذ سقطت من نافذة شقتها الواقعة في الطابق السادس، وهوت على سقف سيارة متوقفة في الأسفل، لتنجو دون أن تُصاب بأي أذى.

سقوط السيدة من الطابق السادس

وقع الحادث المثير للدهشة يوم الخميس الماضي، إذ كانت السيدة، التي لم يُكشف عن هويتها، منهمكة في تنظيف نوافذ شقتها، وفي لحظة غفلة، فقدت توازنها وسقطت من الطابق السادس لتستقر فوق سيارة أحد جيرانها.

وثقت كاميرات المراقبة المثبتة في المنطقة لحظات السقوط المروعة، وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي الروسية، مُثيرًا دهشة واستغراب الآلاف من الرواد.

نجاة السيدة بطريقة إعجازية

وحسبما ذكر موقع «odditycentral»، الأكثر إثارة للدهشة، أنه بعد ثوان قليلة من ارتطامها بسقف السيارة، تمكنت السيدة الثمانينية من النزول بمفردها والسير على قدميها، وكأن شيئًا لم يكن، وعلى الفور، طلبت المساعدة من جارها الذي سارع بتقديم العون ونقلها إلى أحد المستشفيات المحلية لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على حالتها الصحية.

وذكرت قناة «E1.RU» الإخبارية الروسية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سقوط المرأة كان نتيجة إهمال غير مقصود أثناء تنظيفها للنوافذ، وأكدت الشرطة المحلية عدم وجود أي شبهة جنائية أو عمل متعمد وراء الحادث.

ولا يزال المحققون والجميع في حالة ذهول من قدرة السيدة على النجاة من هذا السقوط الشديد دون إصابات خطيرة، خاصة بالنظر إلى عمرها المتقدم، وتُظهر الصور التي تم تداولها للسيارة التي استقبلت السيدة الثمانينية، وجود انبعاج كبير في سقفها، ما يدل على قوة الاصطدام الذي نجت منه بأعجوبة.

Une femme de 80 ans est tombée d'un balcon du sixième étage sur le toit d'une voiture alors qu'elle était entrain de faire le ménage. Non seulement elle a survécu, mais elle est partie comme si de rien n'était. Cet incident s'est produit à Ekaterinbourg, en Russie. pic.twitter.com/q4EYuf8eTX — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) April 18, 2025

تعليق صاحب السيارة المحطمة

وفي تصريح مقتضب لأحد المراسلين الروس، قال صاحب السيارة التي شهدت سقوط السيدة المسنة: «رأيتها مستلقية في سيارتي من خلال النافذة، أخبروني أنها جارتي سقطت من الطابق السادس».

من جانبه، صرح متحدث باسم الشرطة المحلية قائلًا: «خلال إجراءات التحقيق الأولية، تأكد لدينا أن سقوط السيدة المسنة من النافذة كان نتيجة للإهمال، وتم نقل الضحية إلى المركز الطبي حيث تتلقى الرعاية اللازمة، ولا تزال الشرطة تواصل تحقيقاتها في ملابسات القضية بشكل كامل».