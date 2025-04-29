موكب بنيامين نتنياهو يتعرض لحادث سير قرب مكتبه في القدس (صور)

موكب بنيامين نتنياهو يتعرض لحادث سير قرب مكتبه في القدس (صور)

موكب بنيامين نتنياهو يتعرض لحادث سير قرب مكتبه في القدس (صور)

تعرضت موكب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحادث سير، بعد أن صدمت إحدى سيارات الموكب، راكب دراجة نارية في القدس المحتلة، وكان الحادث قريبًا من مكتب نتنياهو، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.
وأصيب سائق الدراجة النارية بجروح طفيفة، وتم إجلاؤه إلى المستشفى، وكان نتنياهو موجودًا في الموكب، لكن ليس في السيارة التي تعرضت للحادث.
نتنياهو
وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إنه قبل 5 سنوات، تعرض موكب نتنياهو لحادث آخر، في نفس المنطقة، على شارع إسحاق رابين، وفي الحادث اصطدمت سيارة الشرطة التي كانت تتقدم الموكب بسيارة خاصة، ما أدى إلى إصابة شخصين.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا