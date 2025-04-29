موكب بنيامين نتنياهو يتعرض لحادث سير قرب مكتبه في القدس (صور)
موكب بنيامين نتنياهو يتعرض لحادث سير قرب مكتبه في القدس (صور)
تعرضت موكب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحادث سير، بعد أن صدمت إحدى سيارات الموكب، راكب دراجة نارية في القدس المحتلة، وكان الحادث قريبًا من مكتب نتنياهو، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.
وأصيب سائق الدراجة النارية بجروح طفيفة، وتم إجلاؤه إلى المستشفى، وكان نتنياهو موجودًا في الموكب، لكن ليس في السيارة التي تعرضت للحادث.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إنه قبل 5 سنوات، تعرض موكب نتنياهو لحادث آخر، في نفس المنطقة، على شارع إسحاق رابين، وفي الحادث اصطدمت سيارة الشرطة التي كانت تتقدم الموكب بسيارة خاصة، ما أدى إلى إصابة شخصين.