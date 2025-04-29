مستشار «الرقابة المالية»: البنوك الوطنية تقوم بأدوار مجتمعية فعالة

أكدت لميس نجم، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للسياسات المجتمعية، أن العمل المجتمعي يعد أحد الركائز الأساسية التي تسعى عديد من البنوك إلى ترسيخها في المجتمع المصري، مشيرة إلى أن دعم التعليم الحرفي وتمكين المرأة يأتيان على رأس أولويات المبادرات المجتمعية الحالية.

أدوار مجتمعية فعالة

وقالت «نجم»، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء اليوم الثلاثاء، إنها نشأت في أسرة مصرفية، لكن شغفها الحقيقي كان في المجال المجتمعي، حيث بدأت مسيرتها من خلال العمل مع طلبة المدارس الحكومية، مضيفة: «سعادتي كانت دائمًا في عملي المجتمعي، وشعرت بنقلة حقيقية حين بدأت في خدمة المجتمع مباشرة».

وأشارت «نجم» إلى أن عددًا من البنوك الوطنية تقوم بأدوار مجتمعية فعالة، من بينها دعم المدارس التكنولوجية والزراعية، والتي تستقبل الطلبة بعد مرحلة التعليم الإعدادي بهدف إعداد جيل يمتلك المهارات الحرفية المطلوبة لسوق العمل، ما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المحافظات.

دعم المرأة

وتطرقت «نجم» إلى عدد من المبادرات التي تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، أبرزها مبادرة لدعم «المحاربات» من خلال مؤسسة «بهية»، حيث يتم تعليم السيدات المرضى غير المتعلمات، إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج التدريبية التي تهدف إلى دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.

واختتمت «نجم» حديثها بالتأكيد على أن الاستمرار في مثل هذه المبادرات يعزز من دور القطاع المالي في بناء مجتمع أكثر عدالة واستدامة، مؤكدة أن هناك المزيد من المشروعات المجتمعية قيد التنفيذ في المستقبل القريب.