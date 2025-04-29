متحدث «الوزراء»: طرح قانون الإيجار القديم لحوار مجتمعي مع الأطراف المعنية

متحدث «الوزراء»: طرح قانون الإيجار القديم لحوار مجتمعي مع الأطراف المعنية

متحدث «الوزراء»: طرح قانون الإيجار القديم لحوار مجتمعي مع الأطراف المعنية

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم جرى إرساله بالفعل إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه ستجري مناقشته وطرحه للحوار مع كل الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء البرلمان.

أوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر قناة «TeN»، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، جاءت ردًا على الأسئلة المطروحة في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة.

قانون الإيجار القديم يتعامل بتوازن مع حقوق الملاك والمستأجرين

شدد على أن قانون الإيجار القديم المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين، ولن يُصدر لصالح طرف على حساب الآخر، كما سيجري اعتماد فترة انتقالية 5 سنوات، مع وضع الضوابط الكفيلة بضمان مصالح الجميع.

وفي سياق متصل، أشار إلى ما تناولته وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفي بشأن التوجهات العامة للاقتصاد المصري، حيث أشارت إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة المقبلة، وهو ما اعتبرته مؤشرًا مهما على تحسن الأداء الاقتصادي.

أشار إلى أن العمل جارٍ على الانتهاء من مشروع قانون الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، تمهيدًا لعرضه ومناقشته بما يضمن توافقًا وطنيًا حوله.

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