«التعليم العالي» تفوض الجامعات في حسم قرار تعليق الدراسة بسبب حالة الطقس

«التعليم العالي» تفوض الجامعات في حسم قرار تعليق الدراسة بسبب حالة الطقس

«التعليم العالي» تفوض الجامعات في حسم قرار تعليق الدراسة بسبب حالة الطقس

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات، بالتنسيق مع المحافظين، في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء، وفقا لحالة الطقس بكل محافظة.

وكشفت مصادر في جامعة القاهرة لـ«الوطن»، عن انتظام الدراسة في كل الكليات دون تأجيل أو تعطيل حتى الآن، مؤكدة عدم صدور أي قرارات بشأن تعليق الدراسة حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا باعتبار غد الأربعاء، إجازة بكل المدارس على مستوى الجمهورية، حرصا على سلامة الطلاب نظرا للتقلبات الجوية المتوقعة غدا.

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