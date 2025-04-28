«التعليم العالي»: قرار جمهوري بتعيين قيادات جامعية جديدة

«التعليم العالي»: قرار جمهوري بتعيين قيادات جامعية جديدة

«التعليم العالي»: قرار جمهوري بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

- الدكتورة منال مصطفى عبدالحميد محمد عبدالرحمن، نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

- الدكتور جمال جمال عبدالرؤوف بدر، نائبًا لرئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث. جامعة المنيا

- الدكتور مصطفى محمود مصطفى محمود، نائبًا لرئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب.

- الدكتور رضا حسانين محمد حسانين، عميدًا لكلية العلوم، جامعة الوادي الجديد.

- الدكتور أحمد أنور عبدالغني يونس، عميدًا لكلية الطب، جامعة قناة السويس.

- الدكتورة مها فريد محمد سليمان علي، عميدًا لكلية العلوم، جامعة قناة السويس. تعيينات جامعة المنصورة.

- الدكتور محمود محمد سليمان علي، عميدًا لكلية الآداب، جامعة المنصورة.

- الدكتورة عبير محمد زكريا عبدالعزيز بركات، عميدًا لكلية التمريض، جامعة المنصورة.

- الدكتور شريف مسعود أحمد البدوي، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة المنصورة.

- الدكتور محمود محمد محمد عطية، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة الزقازيق.

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