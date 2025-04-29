«التعليم العالي»: «كن مستعدا» مبادرة طموحة لتأهيل الطلاب لسوق العمل

كتبت- رشا فؤاد:

قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنّ سوق العمل يتغير يوما بعد يوم سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وهناك وظائف جديدة ومستجدات في ملامح سوق العمل، بالتالي الجامعات أصبحت مؤهلة لسوق العمل بالدرجة الأولى، ومن هنا يأتي الاهتمام بالمبادرة المهمة الطموحة «كن مستعدا»، التي تهدف إلى تأهيل مليون شاب جامعي لسوق العمل.

تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال «كن مستعدا»

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ التجربة الأولى من مبادرة «كن مستعدا» جرت على مختلف الجامعات المصرية لاختيار أهم مراكز التدريب في الجامعات وأهم الخبراء، ثم الانتقال إلى المنصة الرقمية الضخمة التي تتم في هذا الإطار، موضحا: «حددنا مجالات التدريب والتأهيل المهمة في قطاعات الوظائف المختلفة التي ستحظى بإقبال خلال السنوات المقبلة».

التأهيل والتدريب المهني مهم للطلاب الجامعيين

وتابع: «هناك بعض التخصصات في الجامعات المصرية ربما سوق العمل لا يحتاج منها الكثير، في المقابل هناك وظائف أخرى سيكون عليها إقبال شديد، لذا يأتي التأهيل والتدريب المهني المهم للطلاب من أجل تمكينهم للتحول إلى هذه الوظائف»، لافتا إلى هناك شراكة مع عدد من الشركاء سواء الإقليميين أو الدوليين في منظمات مهمة جدا داعمة لهذه المبادرة.