تعطيل الدراسة في 16 جامعة غدا بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية

أعلن عدد كبير من الجامعات تعطيل الدراسة غدا الأربعاء، لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية واستجابة لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن العاصفة الترابية المتوقعة.

تعطيل الدراسة في 16 جامعة غدا

وأعلنت 16 جامعة تعطيل الدراسة غدا، في مختلف المحافظات، وهي:

جامعة بني سويف الحكومية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة بني سويف التكنولوجية

جامعة الفيوم

جامعة العلمين

الجامعة المصرية الروسية

جامعة أسيوط التكنولوجية

جامعة الجيزة الجديدة

جامعة جنوب الوادي الجديدة الحكومية

جامعة جنوب الوادي الجديدة الأهلية

جامعة قناة السويس

جامعة المنصورة الحكومية

جامعة المنصورة الأهلية

جامعة المنصورة الجديدة.

جامعة بنها.

جامعة المنوفية.

تأجيل الامتحانات لموعد لاحق بعد تعطيل الدراسة في الجامعات

أكدت الجامعات تأجيل أي امتحانات كانت مقررة غدًا، إلى موعد يجري تحديده في وقت لاحق، ووجهت عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بضرورة التواصل الفوري مع الطلاب لتوضيح خطة الدراسة عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة، بما يضمن الحفاظ على سير المحاضرات بشكل منتظم.

أضافت أن الأمن الجامعي سيعمل على اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان أمان الحرم الجامعي خلال فترة تعطيل الدراسة الحضورية، ودعت الجامعات طلابها لمتابعة المنصات الرسمية للحصول على أي تحديثات جديدة.



