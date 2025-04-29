«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات شهر أبريل بعد قرار تعطيل الدراسة غدا

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل امتحانات شهر أبريل 2025 لصفوف النقل، وتحديدا من الصف الثالث الابتدائي حتي الصف الثاني الثانوي، إلى الأسبوع المقبل، وذلك بعد قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بمنح الطلاب والمعلمين والعاملين بجميع المدارس إجازة غدا نظرا لسوء الأحوال الجوية.

إعلان مواعيد الامتحانات لاحقا

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان مواعيد الامتحانات التي كان من المقرر عقدها غدا الأربعاء من قبل المديريات التعليمية بكل محافظة، وذلك لجميع الصفوف الدراسية لكل المراحل التعليمية.

عقد الامتحانات في القاهرة الأحد المقبل

وقررت محافظة القاهرة عقد امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل لكل الصفوف الدراسية يوم الأحد المقبل بدلا من غد الأربعاء، وذلك حرصا علي سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين من تداعيات سوء الأحوال الجوية.



ومن المقرر أن تنتهي امتحانات شهر أبريل للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي بمحافظة القاهرة، يوم الأحد المقبل بدلا من غد الأربعاء، وذلك بعد قرار تعطيل الدراسة غدا وتعديل جداول امتحانات الشهر، وسيكون هذا الامتحان آخر امتحان للطلاب قبل امتحانات نهاية العام الدراسي والمقرر أن تُعقد في 22 مايو المقبل وفقا للجداول المعلنة.