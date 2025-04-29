«الأرصاد»: المنخفض الخماسيني يواصل تقدمه وسرعة الرياح 78 كيلو مترا في الساعة

يواصل المنخفض الجوي الخماسيني تأثيراته على الصحراء الغربية وواحدة سيوة منذ عدة ساعات، متجها إلى العديد من المناطق الداخلية في مصر، قبل وصوله إلى القاهرة الكبرى وجنوب البلاد.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، منذ قليل، بيانا توضيحيا بآخر تطورات المنخفض الأشد قوة، موضحة أن سرعته وصلت إلى 78 كيلومترا في الساعة في سيوة.

تأثير المنخفض على الصحراء الغربية

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنّ المنخفض الجوي الخماسينى يواصل تأثيره الآن على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية، وفق ما تشير آخر صور الأقمار الصناعية.

وأشارت الهيئة إلى أن سرعات الرياح فى سيوة سجلت منذ قليل 78 كيلومترا في الساعة، وانخفضت معها مستوى الرؤية الأفقية؛ لذا يجب توخي الحيطة والحذر.

نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان سابق لها، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن المنخفض الجوي بدأ تأثيره على الصحراء الغربية وواحة سيوة، وبدأت معه الرمال المثارة تغطي معظم المناطق هناك.

وأوضحت أن دخول المنخفض الجوي الخماسيني للحدود الجنوبية الغربية يعمل على نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية.