«الأرصاد» تكشف عن موعد انتهاء المنخفض الخماسيني

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الأربعاء في مصر يشهد أتربة مثارة بأغلب المحافظات وعلى رأسها شمال الصعيد والجيزة وشرق القاهرة ومدن القناة وشمال سيناء وشمال البحر الأحمر، محذرة من الخروج من المنازل غدا إلا للضرورة.

عاصفة ترابية على أغلب الطرق الصحراوية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تقلبات جوية، وعاصفة ترابية على أغلب الطرق الصحراوية وستكون الرؤية الأفقية لأقل من ألف متر.

ونصحت بالقيادة بهدوء عند الضرورة غدا، مع ارتداء الكمامة لتقليل الآثار، والابتعاد عن الألواح المعدنية وأعمدة الإنارة، معلقة: أغلب الطرق الصحراوية والمكشوفة ستكون غير مستقرة من حيث الرؤية، وسط عواصف ترابية.

أتربة غدا في جميع المحافظات

وتابعت: «ستكون الأتربة متواجدة بقوة في كل المحافظات، وستكون الذروة غدا على مدار اليوم، ويتجه المنخفض إلى بلاد الشام وتقل الأتربة وسرعات الرياح في مصر يوم الخميس».

وأردفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «مدى تساقط الأمطار من متوسط إلى غزير في مطروح والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى».