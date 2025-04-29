«القابضة للمياه» ترفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية غدا

«القابضة للمياه» ترفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية غدا

«القابضة للمياه» ترفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية غدا

وجّه المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع شركات المياه والصرف الصحي التابعة على مستوى الجمهورية.

جاهزية فرق التشغيل والصيانة لمواجهة أى طارئ

وشدد «رسلان» على جاهزية فرق التشغيل والصيانة، ومعدات الطوارئ، ومراكز التحكم وغرف العمليات بالشركة، لضمان التعامل السريع والفوري مع أي مستجدات قد تطرأ على الشبكات أو المحطات خلال تلك الفترة.

استمرار تقديم الخدمة بكفاءة عالية دون انقطاع

وأكد «رسلان» على أهمية التنسيق المستمر بين الشركات التابعة وغرف الأزمات بالمحافظات، وتكثيف المرور الميداني على المواقع الحيوية للتأكد من انتظام العمل، واستمرار تقديم الخدمة بكفاءة عالية دون انقطاع.

وأشار إلى أن الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي تتابع على مدار الساعة تقارير الأرصاد والتطورات الميدانية، وتعمل على اتخاذ كل الإجراءات الاستباقية للحفاظ على استدامة تقديم الخدمات.

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