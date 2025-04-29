ابنة شهيد الشرطة: حضور الرئيس السيسي عقد قراني فخر وشرف كبير لنا

قالت مي مالك مهران، ابنة الشهيد عميد شرطة مالك مهران، التي حضر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد قرانها، إنّ حضور السيد الرئيس لعقد القران كان مفاجأة، موضحة: «فخورة جدا، وهذا الأمر يجعلنا نشعر أن السيد الرئيس مهتم بأهالي الشهداء والوفاء بأي وعد يقدمه».

وأضافت «مي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»: «حضور السيد الرئيس عقد قراني فخر وشرف كبير لنا»، مشيرة إلى أن الأمر لم يكن سهلا لكنها كان لديها اليقين بأن السيد الرئيس يفي بوعده مهما كانت الظروف.

وتابعت مي مالك مهران: «الرئيس وعد فأوفى، وأنا فخورة بأنه حضر عقد قراني، فقد هنأني وقال لي ربنا يسعدكم ويتمم لكم بخير، وزوجي كان فخورا للغاية، وحس أن فيه حاجة مفرحاني جدا ومخلياني فخورة، والسيد الرئيس بيوعد ويوفي جدا».