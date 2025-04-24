بسمة وهبة: الرئيس السيسي قاد معركة هوية.. والتاريخ سيكتبه قائدا لمعركة المصير

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ دولة 30 يونيو قالت كلمتها الحاسمة منذ اللحظة الأولى، عندما وقف الشعب المصري خلف جيشه العظيم، ليخوض معه معركة مصيرية ضد الإرهاب بنفس العزيمة التي خاض بها معركة التحرير ضد المحتل.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»: «الجيش المصري اللي انتصر على المحتل، قدر ينتصر على أهل الشر، بفضل توجيهات القيادة الحكيمة، والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وتابعت، أنّ الرئيس السيسي خاض معركة وجود حقيقية، لم تكن فقط على الأرض، بل على الهوية والمستقبل، وكان الشعب المصري شريكًا أساسيًا فيها.

وأوضحت أن هذه المعركة لم تنتهِ فقط بدحر الإرهاب، بل باستعادة الأمن والاستقرار، وإطلاق مسيرة البناء والتنمية التي يشهدها الوطن اليوم في مختلف القطاعات.

وواصلت: «التاريخ لن ينسى أن هذا الرئيس خاض معركة شجاعة بدعم كامل من شعبه، ليصنع واقعًا جديدًا، عنوانه الأمل والانتصار، واستكمال مسيرة التحرير، من مقاومة الاحتلال الإسرائيلي إلى هزيمة جماعات الظلام».

واعتبرت أن ما يحدث اليوم هو فصل جديد من فصول البطولات المصرية، يكتب بحروف من نور، في مواجهة محاولات التهجير والتفريط في تراب الوطن، مؤكدة: «سيناء ستظل خطًا أحمر، لا يمكن المساس بها، ومصر لن تقبل بغير السيادة الكاملة على أرضها».