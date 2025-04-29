4 تحذيرات من الأرصاد الجوية للمواطنين في العاصفة الترابية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تأثر الصحراء الغربية وواحدة سيوة منذ عدة ساعات، بمنخفض جوي خماسيني، يصل تأثيره معظم أنحاء البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة، متجها إلى العديد من المناطق الداخلية في مصر، وصولا إلى القاهرة الكبرى وجنوب البلاد.

تأثير المنخفض على الصحراء الغربية

وقالت الأرصاد الجوية إنّ المنخفض الجوي الخماسينى يواصل تأثيره الآن على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية، موضحة أن سرعات الرياح فى سيوة سجلت منذ قليل 78 كيلومترا في الساعة، وانخفضت معها مستوى الرؤية الأفقية؛ لذا يجب توخي الحيطة والحذر.

المنخفض يدخل حدود مصر

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أكدت في بيان سابق لها، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن المنخفض الجوي بدأ تأثيره على الصحراء الغربية وواحة سيوة، وبدأت معه الرمال المثارة تغطي معظم المناطق هناك.

وأوضحت أن نتيجة دخول المنخفض الجوي الخماسيني حدودنا الجنوبية الغربية، يعمل على نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية.

4 تحذيرات من الأرصاد الجوية للمواطنين

وقدمت الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح والتحذيرات بسبب العاصفة الترابية، والتي تتمثل في التالي:

القيادة بهدوء وحذر على الطرق أثناء الأتربة والرمال المثارة.

الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأشجار.

يفضل ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

ضرورة متابعة تحديثات النشرات.