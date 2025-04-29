9 مناطق في مرمى سقوط الأمطار خلال ساعات

كتب: عبد العزيز سلامة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من بدء تحرك المنخفض الجوي الخماسيني داخل الأراضي المصرية، بداية من الصحراء الغربية، الذي تصحبه الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والأمطار الغزيرة والرعدية التي تضرب عددا من المناطق والمحافظات.

تأثير المنخفض على مصر

وقالت هيئة الأرصاد الجوية ، إن المنخفض الجوي الخماسيني، بدأ تأثيره على الصحراء الغربية، موضحة أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى وجود الرمال المثارة على مناطق من الصحراء الغربية وواحة سيوة؛ نتيجة دخول المنخفض الجوى الخماسينى حدودنا الجنوبية الغربية.

وأكدت الأرصاد الجوية أن ذلك المنخفض الخماسيني، يعمل على نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي تؤدي بدورها إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية.

9 مناطق في مرمى سقوط الأمطار

عدد من المحافظات، تقع في مرمى سقوط الأمطار غدا، وهي كالتالي:

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانًا على محافظة مطروح، والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، وسيناء، وشمال الصعيد، إلى جانب مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة والقليوبية.