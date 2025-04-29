«س و ج» كل ما تريد معرفته عن أقوى عاصفة رملية تضرب مصر

كتب: عبد العزيز سلامة

بدأ المنخفض الجوي الخماسيني خلال الساعات القليلة الماضية، بالتحرك داخل الأراضي المصرية، بداية من الصحراء الغربية، والذي يؤدي إلى رياح مثيرة للرمال والأتربة، بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة والرعدية.

ماذا تعرف عن أقوى عاصفة رملية تضرب مصر؟

وقالت هيئة الأرصاد الجوية ، إن المنخفض الجوي الخماسيني، الذي بدأ يضرب البلاد، ويستمر تأثيره اليوم الأربعاء على معظم أنحاء المحافظات، بدأ تأثيره على الصحراء الغربية، ومن أهم المعلومات عنه:

تصحبه رمال مثارة على مناطق من الصحراء الغربية وواحة سيوة.

نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، تؤدي بدورها إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية.

الرياح الترابية تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر.

قد تصل الرياح إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

ما المناطق المتأثرة برياح الخماسين؟

تتمثل المناطق المتأثرة بالرياح في التالي: صحراء مطروح، محافظات الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، مناطق من جنوب وشرق القاهرة، الجيزة، السويس، الإسماعيلية، خليج السويس وسيناء، محافظات الوجه البحري، قنا، الأقصر، أسوان.

نتيجة ذلك المنخفض الجوي العنيف، فإن عددا من المحافظات، تقع في مرمى سقوط الأمطار.

تتمثل مناطق سقوط الأمطار التي تكون رعدية وغزيرة، ومصحوبة بحبات البرد أحيانًا، في: محافظة مطروح، والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، سيناء، شمال الصعيد، إلى جانب مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة والقليوبية.

ما نصائح هيئة الأرصاد الجوية؟

في الوقت الذي حذرت فيه هيئة الأرصاد الجوية من هذا المنخفض الجوي العنيف، وجهت عدة نصائح هامة للمواطنين، والتي تتمثل في التالي:

يجب على المواطنين تجنب التواجد قرب أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأشجار، خاصة خلال فترات الرياح القوية.

ضرورة القيادة بهدوء وحذر على الطرق أثناء الرمال المثارة أو الأمطار الغزيرة.

يجب على مرضى الحساسية والصدر بارتداء الكمامات للوقاية من الأتربة.

متابعة آخر مستجدات الطقس.