عضو «الجمهوري الأمريكي»: ترامب مغرور ولم ينجح إلا في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

كتب: شريف سليمان

وصف مالك فرانسيس، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، أداء الرئيس دونالد ترامب خلال أول 100 يوم من ولايته الجديدة بـ«المخيب للآمال»، مؤكدًا أن حالة من الارتباك والفوضى عمّت المشهدين المحلي والدولي.

وأضاف فرانسيس، في تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما شهدته البلاد خلال تلك الفترة يمكن تشبيهه بـ«تفجير مائة بركان»، مشيرًا إلى أن دونالد ترامب لم ينجح إلا في ملف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وتابع، أنه لم يصوّت له في الانتخابات الأخيرة، مؤكدًا أن واقعة اقتحام الكونجرس يوم 6 يناير 2021 أحدثت شرخًا عميقًا داخل الحزب الجمهوري، وأفقدت كثيرًا من المثقفين الثقة فيه.

وواصل قائلا: «نحن نريد رئيسًا يوحّد البلاد، لا رئيسًا يطلق تصريحات نارية تتحدث عن احتلال غرينلاند أو ضم كندا».

وأكد أن كثيرًا من أعضاء الحزب الجمهوري باتوا يشعرون بالقلق من استخدام ترامب لأجهزة الدولة ضد خصومه السياسيين، وهو ما اعتبره تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير والديمقراطية، مشيرًا إلى أن محاولته لإغلاق جامعة هارفارد مثال صارخ على ذلك.

وأوضح أن من يتحدث عن السلام أو يدافع عن الشعب الفلسطيني يتم وصفه بالخائن، وهذا ينافي القيم الأمريكية.

وأشار فرانسيس إلى أن السياسة الخارجية لترامب تُضعف دور أمريكا العالمي، معتبرًا أن تصريحات الرئيس تجاه زعماء مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصفه بالذكي والدبلوماسي، تفتقر للاتزان المطلوب في العلاقات الدولية.

وأتمّ: «نحن لا نرفض ترامب لمجرد معارضته، بل نرفضه عندما يتحدث ويعمل ضد المصلحة العليا للولايات المتحدة».