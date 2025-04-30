مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 أبريل في القاهرة والمحافظات

كتب: عبدالعزيز سلامة

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المصرية اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، والموافق 2 من شهر ذي القعدة 1446 هـ، بحسب التوقيت المحلي لكل محافظة.

ففي القاهرة، يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:38 صباحًا، وتشرق الشمس في 6:13 صباحًا، أما الظهر فيحل عند 12:52 ظهرًا، والعصر في 4:29 عصرًا، ويؤذن للمغرب في 7:32 مساءً، والعشاء في 8:56 مساءً، وإليك تفاصيل مواقيت الصلاة اليوم:

القاهرة

الفجر: 4:38 ص

الشروق: 6:13 ص

الظهر: 12:52 م

العصر: 4:29 م

المغرب: 7:32 م

العشاء: 8:56 م

الإسكندرية

الفجر: 4:40 ص

الشروق: 6:16 ص

الظهر: 12:57 م

العصر: 4:36 م

المغرب: 7:39 م

العشاء: 9:04 م

طنطا

الفجر: 4:37 ص

الشروق: 6:13 ص

الظهر: 12:53 م

العصر: 4:31 م

المغرب: 7:34 م

العشاء: 8:59 م

المنصورة

الفجر: 4:35 ص

الشروق: 6:11 ص

الظهر: 12:52 م

العصر: 4:30 م

المغرب: 7:33 م

العشاء: 8:58 م

الزقازيق

الفجر: 4:36 ص

الشروق: 6:11 ص

الظهر: 12:51 م

العصر: 4:29 م

المغرب: 7:32 م

العشاء: 8:57 م

أسيوط

الفجر: 4:46 ص

الشروق: 6:17 ص

الظهر: 12:52 م

العصر: 4:25 م

المغرب: 7:28 م

العشاء: 8:49 م

سوهاج

الفجر: 4:46 ص

الشروق: 6:16 ص

الظهر: 12:50 م

العصر: 4:21 م

المغرب: 7:25 م

العشاء: 8:46 م

بني سويف

الفجر: 4:41 ص

الشروق: 6:15 ص

الظهر: 12:53 م

العصر: 4:28 م

المغرب: 7:31 م

العشاء: 8:54 م

المنيا

الفجر: 4:46 ص

الشروق: 6:18 ص

الظهر: 12:54 م

العصر: 4:28 م

المغرب: 7:31 م

العشاء: 8:53 م

قنا

الفجر: 4:43 ص

الشروق: 6:13 ص

الظهر: 12:46 م

العصر: 4:17 م

المغرب: 7:20 م

العشاء: 8:41 م

أسوان

الفجر: 4:47 ص

الشروق: 6:15 ص

الظهر: 12:46 م

العصر: 4:12 م

المغرب: 7:17 م

العشاء: 8:35 م