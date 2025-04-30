مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 أبريل في القاهرة والمحافظات
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 أبريل في القاهرة والمحافظات
كتب: عبدالعزيز سلامة
أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المصرية اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، والموافق 2 من شهر ذي القعدة 1446 هـ، بحسب التوقيت المحلي لكل محافظة.
ففي القاهرة، يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:38 صباحًا، وتشرق الشمس في 6:13 صباحًا، أما الظهر فيحل عند 12:52 ظهرًا، والعصر في 4:29 عصرًا، ويؤذن للمغرب في 7:32 مساءً، والعشاء في 8:56 مساءً، وإليك تفاصيل مواقيت الصلاة اليوم:
القاهرة
الفجر: 4:38 ص
الشروق: 6:13 ص
الظهر: 12:52 م
العصر: 4:29 م
المغرب: 7:32 م
العشاء: 8:56 م
الإسكندرية
الفجر: 4:40 ص
الشروق: 6:16 ص
الظهر: 12:57 م
العصر: 4:36 م
المغرب: 7:39 م
العشاء: 9:04 م
طنطا
الفجر: 4:37 ص
الشروق: 6:13 ص
الظهر: 12:53 م
العصر: 4:31 م
المغرب: 7:34 م
العشاء: 8:59 م
المنصورة
الفجر: 4:35 ص
الشروق: 6:11 ص
الظهر: 12:52 م
العصر: 4:30 م
المغرب: 7:33 م
العشاء: 8:58 م
الزقازيق
الفجر: 4:36 ص
الشروق: 6:11 ص
الظهر: 12:51 م
العصر: 4:29 م
المغرب: 7:32 م
العشاء: 8:57 م
أسيوط
الفجر: 4:46 ص
الشروق: 6:17 ص
الظهر: 12:52 م
العصر: 4:25 م
المغرب: 7:28 م
العشاء: 8:49 م
سوهاج
الفجر: 4:46 ص
الشروق: 6:16 ص
الظهر: 12:50 م
العصر: 4:21 م
المغرب: 7:25 م
العشاء: 8:46 م
بني سويف
الفجر: 4:41 ص
الشروق: 6:15 ص
الظهر: 12:53 م
العصر: 4:28 م
المغرب: 7:31 م
العشاء: 8:54 م
المنيا
الفجر: 4:46 ص
الشروق: 6:18 ص
الظهر: 12:54 م
العصر: 4:28 م
المغرب: 7:31 م
العشاء: 8:53 م
قنا
الفجر: 4:43 ص
الشروق: 6:13 ص
الظهر: 12:46 م
العصر: 4:17 م
المغرب: 7:20 م
العشاء: 8:41 م
أسوان
الفجر: 4:47 ص
الشروق: 6:15 ص
الظهر: 12:46 م
العصر: 4:12 م
المغرب: 7:17 م
العشاء: 8:35 م