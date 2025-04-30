مواعيد القطارات اليوم بخطوط «القاهرة والإسكندرية - أسوان» والعكس

كتب: عبدالعزيز سلامة

تشهد هيئة سكك حديد مصر انتظامًا في حركة القطارات على الخطوط الطويلة، خاصة خط الصعيد الحيوي «القاهرة - أسوان» مرورًا بعدد من المحافظات، إلى جانب الخط الرابط بين الإسكندرية وأسوان.

وتؤكد الهيئة أن كل القطارات التالية تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها، ويشمل ذلك القطارات المكيفة، والقطارات الروسية من الدرجة الثالثة المكيفة، وقطارات VIP و«تحيا مصر» و«تالجو» وقطارات النوم، وفيما يلي نعرض مواعيد انطلاق أهم هذه القطارات:

مواعيد القطارات على خط «القاهرة – أسوان»

قطار 1902 «مكيف»: قيام من القاهرة الساعة 00:20

قطار 3006 «ثالثة مكيفة»: قيام الساعة 00:50

قطار 978 «ثالثة مكيفة» إلى أسيوط: 06:30 صباحًا

قطار 980 «VIP»: قيام الساعة 08:00 صباحًا

قطار 2010 «مكيف»: 10:00 صباحًا

قطار 982 «VIP»: 12:00 ظهرًا

قطار 986 «مكيف»: 14:00

قطار 162 «تهوية ديناميكية» إلى الأقصر: 14:20

قطار 970 «مكيف» من بورسعيد إلى سوهاج: 14:00

قطار 990 «مكيف»: 16:00

قطار 2006 «مكيف»: 17:15

قطار 2012 «مكيف»: 17:30

قطار 872 «مكيف» إلى أسيوط: 17:45

قطار 988 «ثالثة مكيفة»: 19:10

قطار 84 «نوم»: 19:20

قطار 976 «VIP»: 20:00

قطار 2014 «VIP»: 21:00

قطار 82 «نوم»: 21:10

قطار 996 «مكيف»: 22:00

قطار 90 «تحيا مصر»: 22:10

قطار 890 «ثالثة مكيفة» إلى سوهاج: 23:30

قطار 974 «تهوية» إلى الأقصر: 05:30 صباحًا

قطار 1006 «تهوية» إلى سوهاج: 06:00

قطار 936 «مكيف»: 07:35

قطار 80 «تهوية»: 09:00

قطار 1004 «تهوية»: 09:30

قطار 160 «تهوية» إلى الأقصر: 12:15

قطار 972 «تهوية» إلى أسيوط: 16:20

قطار 188 «تهوية»: 18:00

قطار 1014 «تهوية»: 18:50

قطار 2030 «تالجو»: 19:00

قطار 1012 «تهوية»: 20:20

القطارات المكيفة والروسي على خط «أسوان – القاهرة»

قطار 3025 «ثالثة مكيفة»: 04:10

قطار 2011 «VIP»: 05:15

قطار 981 «VIP»: 05:30

قطار 983 «VIP»: 07:30

قطار 2013 «مكيف»: 14:05

قطار 2007 «VIP»: 15:15

قطار 2015 «إسباني مطور»: 16:00

قطار 83 «نوم»: 16:20

قطار 1903 «ثالثة مكيفة»: 17:00

قطار 87 «نوم»: 17:15

قطار 997 «VIP»: 20:45

قطار 89 «مكيف»: 21:05

قطار 989 «إسباني مطور»: 23:00

قطار 987 «مكيف» من الأقصر: 04:50

قطار 937 «مكيف» من المنيا: 14:00

قطار 159 «تهوية» من الأقصر: 06:00

قطار 977 «VIP» من الأقصر: 19:25

قطار 971 «مكيف» من أسيوط: 07:05

قطار 1111 «تهوية» من الفيوم: 12:50

قطار 991 «مكيف» من سوهاج: 06:30

قطار 891 «ثالثة مكيفة» من سوهاج: 11:00

قطار 871 «ثالثة مكيفة» من أسيوط: 03:20

قطار 979 «ثالثة مكيفة» من أسيوط: 15:00

قطار 81 «تهوية»: 04:30

قطار 1013 «روسي»: 13:30

قطار 1015 «تهوية» إلى الإسكندرية: 17:30

قطار 2009 «إسباني مطور»: 18:10

قطار 2031 «تالجو»: 19:00

قطار 187 «تهوية»: 18:30

قطار 1011 «تهوية»: 23:20

قطار 91 «تهوية»: 22:40

قطار 833 «تهوية» من أسيوط: 21:30

قطار 975 «تهوية» من الأقصر: 08:00

قطار 1007 «تهوية» من نجع حمادي: 18:10

قطار 973 «تهوية» من أسيوط: 14:30

قطار 165 «تهوية» من أسيوط: 06:00

قطار 1010 «تحيا مصر»: 00:05

قطارات الإسكندرية – أسوان والعكس

قطار 88 «مكيف»: من الإسكندرية إلى أسوان – 17:00

قطار 89 «مكيف»: من القاهرة إلى الإسكندرية – 11:15

قطار 163 «تهوية»: من أسوان – 12:30

قطار 164 «تهوية»: من الإسكندرية – 12:00

قطار 934 «VIP»: من الإسكندرية إلى الأقصر – 13:10

قطار 1110 «تهوية»: من القاهرة – 15:45

قطار 935 «VIP»: من الأقصر إلى الإسكندرية – 22:40

قطار 185 «ثالثة مكيفة»: من أسيوط – 02:20

قطار 3007 «ثالثة مكيفة»: من أسوان – 10:00

قطار 186 «سياحي»: من بورسعيد إلى سوهاج – 13:30

قطار 1008 «روسي – تهوية»: من الإسكندرية إلى أسوان – 19:50

قطار 1109 «ثالثة مكيفة»: من الفيوم – 05:50

قطار 2008 «VIP»: من الإسكندرية إلى أسوان – 20:00

قطار 1009 «ثالثة مكيفة»: من أسوان – 19:20

قطار 85 «نوم»: من أسوان – 20:20

قطار 157 «تهوية»: من الأقصر – 07:30

قطار 158 «تهوية»: من الإسكندرية – 07:15

قطار 196 «سياحي»: من الإسكندرية إلى الفيوم – 08:35

قطار 86 «نوم»: من القاهرة – 19:45

قطار 3008 «مكيف»: من الإسكندرية – 05:45

خط القاهرة – طنطا – المنصورة

قطار 948 «سياحي»: من المنصورة إلى القاهرة – 05:35

قطار 65 «ركاب»: من طنطا إلى المنصورة – 16:50

قطار 1915 «سياحي»: من شبرا الخيمة إلى المنصورة – 15:35

قطار 1914 «سياحي»: من المنصورة إلى شبرا الخيمة – 06:35