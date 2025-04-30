«الأرصاد»: العاصفة الترابية تواصل تقدمها مقتربة من القاهرة وشمال البلاد

«الأرصاد»: العاصفة الترابية تواصل تقدمها مقتربة من القاهرة وشمال البلاد

«الأرصاد»: العاصفة الترابية تواصل تقدمها مقتربة من القاهرة وشمال البلاد

كتب: عبدالعزيز سلامة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا تحذيريًا، أكدت فيه استمرار تأثير المنخفض الخماسيني الذي ضرب بعض المناطق أمس، وبدأ بعاصفة ترابية شديدة شهدتها واحة سيوة ومناطق من الصحراء الغربية.

اقتراب العاصفة من القاهرة

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع، مع تقدم ساعات النهار اليوم، أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدد من المناطق الداخلية وشمال البلاد، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن المناطق الأكثر تأثرًا بالعاصفة الترابية تشمل: شمال الصعيد، وجنوب وشرق القاهرة الكبرى، مدن القناة، سيناء، خليج السويس.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، خاصة لقائدي المركبات على الطرق المكشوفة، ومرضى الصدر والحساسية، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الرسمية بشكل متواصل.

سرعات الرياح تصل لـ80 كيلومترا

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أوضحت في بيان سابق لها، أن الرياح المثيرة للأتربة التي تضرب البلاد نتيجة العاصفة الترابية، تتراوح سرعتها بين 50 إلى 60 كيلومترا في الساعة، تصاحبها هبات رياح بسرعة تصل إلى 80 كيلومترا.

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