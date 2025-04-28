تحذيرات الأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة.. رياح محملة بالأتربة

كتب: عبدالعزيز سلامة

‎أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، متوقعة تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية، ونشاط حركة الرياح الشديدة المثيرة للرمال والأتربة، مع بدء ارتفاع درجات الحرارة.

‎تحذيرات الأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد أنّ من المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تتأثر البلاد يوم الأربعاء 30 أبريل، بمنخفض خماسيني متعمق يصاحبه نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 40 إلى 60 كيلومترا في الساعة، ويصاحبها هبات رياح تتراوح من 70 إلى 90 كيلومترا.

كما أشارت الأرصاد الجوية إلى أن من المتوقع أن يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، التي تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري وخليج السويس وسيناء.

ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد تكون رعدية أحيانا، وقد تسقط أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح، تمتد خفيفة إلى باقي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري خلال فترات متقطعة.

ومع هذه التقلبات الجوية يسود خلال الأيام المقبلة طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة والأقاليم غدا الثلاثاء، وفقا لبيان الأرصاد الجوية، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة مئوية.