الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم.. والمناطق الأكثر تأثرا بالعاصفة الترابية

كتب: عبدالعزيز سلامة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية آخر تطورات حالة الطقس اليوم الأربعاء، في ظل ترقب قدوم عاصفة ترابية نتيجة تأثير منخفض خماسيني ضرب بعض المناطق من واحة سيوة ومناطق من الصحراء الغربية أمس، ويتوقع أن يستمر تقدمه إلى المناطق الداخلية وصولا إلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد.

رياح مثيرة للأتربة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن من المتوقع، مع تقدم ساعات النهار اليوم، أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدد من المناطق الداخلية وشمال البلاد، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية.

المناطق الأكثر تأثرا بالعاصفة الترابية

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن المناطق الأكثر تأثرًا بالعاصفة الترابية تشمل: شمال الصعيد، وجنوب وشرق القاهرة الكبرى، مدن القناة، سيناء، خليج السويس.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الرياح المثيرة للأتربة التي تضرب البلاد نتيجة العاصفة الترابية، تصل سرعتها بين 50 إلى 60 كيلومترا في الساعة، تصاحبها هبات رياح بسرعة تصل إلى 80 كيلومترا.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، خاصة لقائدي المركبات على الطرق المكشوفة، ومرضى الصدر والحساسية، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الرسمية بشكل متواصل.

أمطار رعدية تضرب العديد من المناطق

كما تتوقع الأرصاد الجوية أن تسقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحياناً على مناطق من محافظة مطروح، تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تكون خفيفة ورعدية أحياناً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

ومن المتوقع كذلك أن يحدث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الأربعاء على القاهرة الكبرى والأقاليم كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 23 درجة، والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 32 درجة، والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة، والصغرى 23 درجة مئوية.