شهدت محافظة بورسعيد صباح اليوم نشاطًا في الرياح المحملة بالأتربة قبل بدء العاصفة التي من المنتظر أن تبدأ ذروتها من الظهيرة طبقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، حيث بدأت شدة العاصفة نتيجة تأثير المنخفض الخماسيني من واحة سيوة متجهة إلى السواحل الشمالية، ومن ضمنها بورسعيد، وتصل شدة الرياح الشمالية الغربية من 40 إلى 60 كيلومترًا في الساعة، وسط تحذيرات من محافظة بورسعيد من الخروج وقت العاصفة إلا للضرورة بسبب الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي يصاحبها تدهور في الرؤية الأفقية.

وقف الدراسة بجامعة بورسعيد

وأعلن الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، تعليق الدراسة اليوم الأربعاء بجميع كليات الجامعة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحرصًا من إدارة الجامعة على سلامة الطلاب، مع استمرار العمل بالجهاز الإداري داخل الجامعة وقطاعاتها وتأجيل كافة الامتحانات المقرر عقدها اليوم إن وجدت إلى الأسبوع القادم.

من جانب آخر، وأكد طاهر الغرباوي، مدير التربية والتعليم ببورسعيد، أنه تم وقف الدراسة اليوم طبقًا لقرار وزير التربية والتعليم بوقف الدراسة على مستوى الجمهورية، وتم تأجيل امتحانات الشهر لسنوات النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية التي كان مقررًا إجراؤها اليوم إلى الأسبوع القادم.

استعدادات لمواجهة المنخفض الخماسيني ببورسعيد

بينما صرح اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، باستعداد الأجهزة التنفيذية، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المعنية للحد من الآثار الناجمة نتيجة تأثير المنخفض الخماسيني.

وشدد المحافظ على التنسيق مع شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء للتعامل مع أي بلاغات أو أعطال قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية فور حدوثها.