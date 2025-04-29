غلق طريق «سيوة- مطروح» بسبب العاصفة الترابية

كتب - محمد بخات

أعلن اللواء وليد منصور، رئيس مركز ومدينة سيوة، غلق طريق «سيوة- مطروح» الصحراوي، والذي يربط ما بين مدينة سيوة ومدينة مرسى مطروح بطول 300 كم، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال رئيس مدينة سيوة، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن سبب غلق الطريق هو انخفاض مستوى الرؤية نتيجة العاصفة الترابية التي تتعرض لها سيوة، وذلك للحفاظ على المسافرين القادمين من مطروح أو المغادرين من سيوة، وتجنبا لوقوع أي حوادث، مشيرا إلى استمرار تعليق الحركة على الطريق لحين استقرار حالة الطقس.

متابعة غرفة العمليات

وأضاف «منصور»، أن هناك متابعة حالة الطقس علي مدار الساعة من خلال غرفة عمليات مجلس مدينة سيوة، والرد علي استفسارات المواطنين والتواصل مع جميع الأجهزة المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة في المستجدات، وذلك بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

شدة الرياح في سيوة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس في سيوة مع بداية العاصفة، وكشفت أن تأثير المنخفض الجوي الخماسينى الأن علي مناطق متفرقة من الصحراء الغربية، كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية، كما سجلت منذ قليل سرعات الرياح فى سيوة 78 كم في الساعة وانخفضت معها مستوى الرؤية الأفقية، لذا يرجى توخي الحيطة والحذر.