مواعيد القطارات اليوم على خط «القاهرة - الإسكندرية» والعكس

كتب: عبدالعزيز سلامة

تشهد حركة القطارات بين القاهرة والإسكندرية نشاطا كبيرًا يوميًا، إذ توفر هيئة السكك الحديدية العديد من الرحلات المكيفة والاقتصادية «الروسي والمطور» لتناسب جميع فئات الركاب.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية مواعيد انطلاق القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس، اليوم الخميس:

من القاهرة إلى الإسكندرية

قطار 119 «تهوية»: الساعة 5:00 صباحًا

قطار 903 «مكيف»: الساعة 6:00 صباحًا

قطار 7 «تهوية»: الساعة 6:20 صباحًا

قطار 1205 «تحيا مصر»: الساعة 6:45 صباحًا

قطار 1131 «ثالثة مكيفة»: الساعة 7:00 صباحًا

قطار 2025 «تالجو»: الساعة 8:00 صباحًا

قطار 901 «مكيف»: الساعة 8:10 صباحًا

قطار 905 «VIP»: الساعة 9:00 صباحًا

قطار 911 «مكيف»: الساعة 10:00 صباحًا

قطار 1211 «تحيا مصر مباشر»: الساعة 10:10 صباحًا

قطار 913 «مكيف»: الساعة 12:00 ظهرًا

قطار 1203 «تهوية»: الساعة 1:25 ظهرًا

قطار 2023 «تالجو»: الساعة 2:00 ظهرًا

قطار 919 «مكيف»: الساعة 2:25 ظهرًا

قطار 917 «VIP»: الساعة 3:00 عصرًا

قطار 915 «مكيف»: الساعة 3:10 عصرًا

قطار 21 «تهوية»: الساعة 3:25 عصرًا

قطار 23 «تهوية»: الساعة 4:30 عصرًا

قطار 923 «مكيف»: الساعة 4:00 عصرًا

قطار 3023 «ثالثة مكيفة»: الساعة 5:00 مساءً

قطار 921 «مكيف»: الساعة 6:00 مساءً

قطار 925 «مكيف»: الساعة 6:15 مساءً

قطار 3009 «ثالثة مكيفة»: الساعة 7:10 مساءً

قطار 3022 «ثالثة مكيفة – من المنصورة»: الساعة 7:15 مساءً

قطار 931 «مكيف»: الساعة 8:15 مساءً

قطار 31 «مكيف»: الساعة 8:30 مساءً

قطار 934 «الإسكندرية – الأقصر»: الساعة 10:15 مساءً

من الإسكندرية إلى القاهرة

قطار 8 «روسي تهوية»: الساعة 5:10 صباحًا

قطار 902 «مكيف»: الساعة 6:00 صباحًا

قطار 906 «مكيف مباشر»: الساعة 7:00 صباحًا

قطار 900 «مكيف»: الساعة 8:15 صباحًا

قطار 3024 «ثالثة مكيفة»: الساعة 10:00 صباحًا

قطار 912 «مكيف»: الساعة 11:30 صباحًا

قطار 18 «روسي»: الساعة 1:10 ظهرًا

قطار 914 «مكيف»: الساعة 1:00 ظهرًا

قطار 916 «مكيف مباشر»: الساعة 2:00 ظهرًا

قطار 922 «مكيف»: الساعة 3:30 عصرًا

قطار 118 «تهوية»: الساعة 5:10 مساءً

قطار 568 «سياحي»: الساعة 6:10 مساءً

قطار 32 «تهوية»: الساعة 6:10 مساءً

قطار 928 «مكيف»: الساعة 7:00 مساءً

قطار 1130 «ثالثة مكيفة»: الساعة 7:30 مساءً

قطار 930 «مكيف»: الساعة 8:10 مساءً

قطار 28 «روسي»: الساعة 8:20 مساءً

قطار 920 «إلى طنطا»: الساعة 10:00 مساءً