سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 30-4-2025 خلال التعاملات الصباحية

سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 30-4-2025 خلال التعاملات الصباحية

سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 30-4-2025 خلال التعاملات الصباحية

سجل سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 30-4-2025 للمستهلك في الأسواق المحلية مستويات مستقرة لأغلب الأصناف، استقرار في الأسعار وتراوحت ما بين 15 و16 ألف جنيه، ويختلف السعر من منطقة لأخرى ومن تاجر لآخر حسب جودة ونوع الأرز.

وبحسب الشعبة العامة للأرز أن سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء يشهد رواجًا ويقبل على شرائها أغلب المواطنين بالسوق المحلي، خاصةً الأرز عريض الحبة والأرز رفيع الحبة باختلاف الأصناف والجودة ونسبة الكسر.

سعر الأرز الشعير اليوم للمستهلك في مصر

سجل سعر الأرز الشعير اليوم في مصر للمستهلك حوالى 15 ألفا و400 جنيه للطن رفيع الحبة، بينما وصل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة إلى 16 ألفا و200 جنيه والأسعار ترصد متوسط السلعة بالأسواق على مستوى الجمهورية.

سعر الأرز الشعير اليوم فى مصر

سعر الأرز الأبيض اليوم في مصر للطن

وبالنسبة إلى سعر الأرز الأبيض اليوم في مصر للمستهلك، تفاوتت الأسعار بحسب الأصناف ونوع الحبة كالتالي؛

- سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة اليوم في مصر، سجل 25 ألفا و150 جنيها للمستهلك.

أما سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة اليوم للمستهلك، فيباع بسعر 27 ألفا و100 جنيه.

الأرز

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