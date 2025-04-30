«التنظيم والإدارة» يعلن عن مسابقة لشغل 5526 وظيفة معلم مساعد رياضيات في الأزهر

«التنظيم والإدارة» يعلن عن مسابقة لشغل 5526 وظيفة معلم مساعد رياضيات في الأزهر

«التنظيم والإدارة» يعلن عن مسابقة لشغل 5526 وظيفة معلم مساعد رياضيات في الأزهر

كتب: ماهر هنداوي

أعلن المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إعلان عن مسابقة لشغل 5 آلاف و526 وظيفة معلم مساعد رياضيات للمراحل التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي)، وفقًا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، وذلك لصالح الأزهر الشريف.

فتح باب التقديم في المسابقة

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنَّه تمّ نشر الإعلان على موقع الجهاز، ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتباراً من 15 حتى 29 مايو 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية أيضًا، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع الجهاز.

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