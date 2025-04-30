حلمي النمنم يهنئ «الوطن» بعيدها الـ13: كانت في طليعة مقاومي الجماعة الإرهابية

كتبت: إلهام الكردوسي

هنأ الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق جريدة «الوطن» بمناسبة الاحتفال بـ13 عامًا على تأسيسها، مشيرًا إلى الجريدة صدرت في عام 2012، وهي سنة فارقة تمامًا في تاريخ مصر، كان فيها كل الآمال وكل الإحباطات، متابعًا «شهدنا الانتخابات الرئاسية التي جرى هندستها لكي تتولى جماعة حسن البنا الإرهابية الحكم، وبالتالي في تلك اللحظة كان الأمل الأكبر أمام المصريين في التطلع نحو حكم مدني، والحفاظ على مدنية الدولة وعلى الوطنية المصرية».

وقال وزير الثقافة الأسبق لـ«الوطن» إنَّه يحسب لوسائل الإعلام المصرية أنّها لعبت دورًا مهمًا جدًا في توعية وتنوير المصريين في تلك اللحظات الحرجة، وفي في هذه الظروف صدرت جريدة «الوطن»، وبالنسبة لي؛ فكل مطبوعة ظروف تأسيسها وظهورها تظل مصاحبة لها وتطبعها بطابع خاص، وبالتالي كانت «الوطن» جريدة للدفاع عن الوطنية المصرية وللدفاع عن الدولة الوطنية.

وأكمل «النمنم»: «وفي اللحظات الحالكة 2012 و2013 و2014 في الظروف الصعبة التي كنا نواكب فيها جماعة حسن البنا الإرهابية، واجهنا فيها العمليات الإرهابية القاسية والعنيفة جدا، كانت جريدة «الوطن» مع الصحف المصرية الأخرى في طليعة المقاومة وتنوير المصريين ومساندة المؤسسات الوطنية، وبالتالي ينبغي أن نذكر ونوجه التحية لفريق تأسيس جريدة الوطن وجميع القائمين عليها الذي يواصلون المسيرة».