«مش بتحترم مواعيدها».. كيف تفاعل المصريون مع تأخر وصول العاصفة؟

في مشهد لا يخلو من الطرافة والحذر معًا، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الترقب والاستعداد بعد تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن اقتراب عاصفة جوية تؤثر على عدد من المحافظات، قد يصحبها انخفاضا في درجات الحرارة، ورياح مثيرة للأتربة، وأمطار متفرقة.. فكيف تفاعل المصريون مع اقتراب العاصفة؟

سخرية المصريين من تأخر وصول العاصفة

وفي بلد اعتاد مواطنوه المزاح حتى في أحلك الظروف، تحولت العاصفة المنتظرة إلى تريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع ومزيج من التحذيرات الساخرة والاستعدادات الواقعية.

علّق أحد المستخدمين على فيسبوك، قائلاً: لو نزلت تغسل عربيتك النهاردة، فاعرف أنك بتستفز العاصفة، وكتب آخر: المصريين بيستعدوا للعاصفة بنفس الحماس اللي بيستعدوا بيه لمباراة الأهلي والزمالك، وأضاف آخر: العاصفة وصلت فين يا جماعه عايزين ننام.

ومع تزايد التحذيرات، انتشرت منشورات تنصح بتأجيل السفر على الطرق السريعة وتثبيت الأشياء القابلة للطيران على الشرفات، لكن المزاح لم يغب، إذ علق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: حتى العاصفة ما بتحترمش المواعيد دي مواعيد يا عاصفة؟.

استعدادات على جميع المستويات

على أرض الواقع، استجابت الأجهزة المحلية لتحذيرات هيئة الأرصاد، وأعلنت بعض المحافظات حالة الطوارئ القصوى، كما جرى توجيه المواطنين لتوخي الحذر، لا سيما على الطرق الزراعية والصحراوية، إلى جانب تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات.

بناءً على ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن البلاد تتأثر اليوم بمنخفض خماسيني صحراوي حاد، إذ جرى تحديد مواقع العاصفة الترابية التي ستضرب مختلف المدن والمحافظات، وفقًا للخرائط التحذيرية التي أصدرتها الهيئة.

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية٬ في بيان سابق٬ أن الرياح المثيرة للأتربة الناتجة عن العاصفة الترابية، تصل سرعتها إلى ما بين 50 و60 كيلومترًا في الساعة، مصحوبة بهبات رياح قد تصل سرعتها إلى 80 كيلومترًا في الساعة.