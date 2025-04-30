«الأرصاد»: تدهور مستوى الرؤية الأفقية على الطرق فى القاهرة والصعيد

«الأرصاد»: تدهور مستوى الرؤية الأفقية على الطرق فى القاهرة والصعيد

«الأرصاد»: تدهور مستوى الرؤية الأفقية على الطرق فى القاهرة والصعيد

كتبت: انتصار الغيطاني
نتيجة تأثير المنخفض الخماسينى الحاد الذى تتعرض له البلاد فى حالة الطقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على عدد كبير من الطرق المفتوحة والداخلية على الطرق في محافظات القاهرة والجيزة ومحافظات شمال ووسط الصعيد خلال الساعات المقبلة، أسوة بما شهدته واحة سيوة والصحراء الغربية للبلاد، وذلك مع تقدم المنخفض الخماسيني لداخل.

الأرصاد: تدهور في مستوى الرؤية الأفقية

وأشارت الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها منذ قليل، أنه من المتوقع اليوم مع تقدم ساعات النهار اليوم، نشاط شديد للرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة ، وذلك على المناطق الداخلية وشمال البلاد ومحافظات الدلتا، والتى يصاحبها تدهور واضح فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق منها شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى والجيزة، وسيناء وخليج السويس ومدن القناة، وذلك وفقا لما كشفت عنه الصور الأخيرة التى صدرت عن الأقمار الصناعية.

يذكر أن سرعات الرياح التى سجلت مساء أمس على واحة سيوة والصحراء الغربية وفقا للأرصاد الجوية بلغت 78 كيلومترا على الساعة، ومن المتوقع ان تصل سرعات الرياح على القاهرة ومحافظات الصعيد اليوم بين 60 لـ80 كيلومترا على الساعة، لذا يرجى الحذر والحيطة، خاصة للسائقين على الطرق، مع ضرورة الابتعاد نهائيا عن الوقوف او السير تحت اللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا