نتيجة تأثير المنخفض الخماسينى الحاد الذى تتعرض له البلاد فى حالة الطقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على عدد كبير من الطرق المفتوحة والداخلية على الطرق في محافظات القاهرة والجيزة ومحافظات شمال ووسط الصعيد خلال الساعات المقبلة، أسوة بما شهدته واحة سيوة والصحراء الغربية للبلاد، وذلك مع تقدم المنخفض الخماسيني لداخل.

وأشارت الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها منذ قليل، أنه من المتوقع اليوم مع تقدم ساعات النهار اليوم، نشاط شديد للرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة ، وذلك على المناطق الداخلية وشمال البلاد ومحافظات الدلتا، والتى يصاحبها تدهور واضح فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق منها شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى والجيزة، وسيناء وخليج السويس ومدن القناة، وذلك وفقا لما كشفت عنه الصور الأخيرة التى صدرت عن الأقمار الصناعية.

يذكر أن سرعات الرياح التى سجلت مساء أمس على واحة سيوة والصحراء الغربية وفقا للأرصاد الجوية بلغت 78 كيلومترا على الساعة، ومن المتوقع ان تصل سرعات الرياح على القاهرة ومحافظات الصعيد اليوم بين 60 لـ80 كيلومترا على الساعة، لذا يرجى الحذر والحيطة، خاصة للسائقين على الطرق، مع ضرورة الابتعاد نهائيا عن الوقوف او السير تحت اللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة.